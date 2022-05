“Non sono tranquillo”. Blind dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi “per cose private importanti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Isola dei Famosi prosegue fino al 29 giugno e i naufraghi hanno potuto scegliere se proseguire o meno la loro avventura in Honduras. In quattro hanno detto basta e in queste ore stanno tornando in Italia, come si nota dai loro profili Instagram: si tratta di Alessandro Iannoni, Blind, Licia Nunez e Guendalina Tavassi. L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi sta regalando non poche soddisfazioni alla Mediaset che, infatti, sta incassando buoni ascolti con il reality di Canale 5, merito probabilmente di un cast capace di creare dinamiche divertenti e anche di un team tra conduttori e opinionisti che riesce a tenere il ritmo di una prima serata. Di fatto i naufraghi che restano in Honduras dovranno resistere un mese in più rispetto al 27 maggio che era la data prevista per la finale. E di conseguenza dovranno ancora tenere duro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Isola deiprosegue fino al 29 giugno e i naufraghi hanno potuto scegliere se proseguire o meno la loro avventura in Honduras. In quattro hanno detto basta e in queste ore stanno tornando in Italia, come si nota dai loro profili Instagram: si tratta di Alessandro Iannoni,, Licia Nunez e Guendalina Tavassi. L’attuale edizione dell’Isola deista regalando non poche soddisfazioni alla Mediaset che, infatti, sta incassando buoni ascolti con il reality di Canale 5, merito probabilmente di un cast capace di creare dinamiche divertenti e anche di un team tra conduttori e opinionisti che riesce a tenere il ritmo di una prima serata. Di fatto i naufraghi che restano in Honduras dovranno resistere un mese in più rispetto al 27 maggio che era la data prevista per la finale. E di conseguenza dovranno ancora tenere duro ...

Advertising

stebellentani : Nell'indifferenza totale, oggi le principali Società italiane di Psichiatria e Neuropsichiatria dell'Infanzia e del… - matteorenzi : Conte mi attacca sul #redditodicittadinanza e dice che sono Robin Hood al contrario. Vedendo ciò che ha combinato s… - ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - herisson13 : Reddito di cittadinanza ? Meglio: Reddito di Solidarietà O, come in Francia: RSA (Reddito di Solidarietà Attivo).… - LuraghiRoberto : @radiosilvana @Annina_occhiblu @tripposauro Ma basta con questa scusa che le armi sono per difesa personale! Non ho… -