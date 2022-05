Motomondiale: Bagnaia cerca riscatto al Mugello, 'fondamentale non fare errori, darò il massimo' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Borgo Panigale, 25 mag. -(Adnkronos) - "Finalmente corriamo al Mugello! Sono entusiasta, scendere in pista in Italia è sempre molto emozionante, mi aspetto un weekend fantastico, con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista". Così il pilota della Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia a pochi giorni dal Gp d'Italia al Mugello. Bagnaia dopo settime gare è 7° in classifica a quota 56 punti contro i 102 del leader Quartararo, urge una rimonta per ridurre il distacco dopo la caduta di Le Mans: "Voglio assolutamente riscattarmi. Ora più che mai, è fondamentale non commettere altri errori per non perdere punti importanti per il campionato. darò il massimo come sempre", conclude il pilota Ducati. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Borgo Panigale, 25 mag. -(Adnkronos) - "Finalmente corriamo al! Sono entusiasta, scendere in pista in Italia è sempre molto emozionante, mi aspetto un weekend fantastico, con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista". Così il pilota della Ducati Francesco 'Pecco'a pochi giorni dal Gp d'Italia aldopo settime gare è 7° in classifica a quota 56 punti contro i 102 del leader Quartararo, urge una rimonta per ridurre il distacco dopo la caduta di Le Mans: "Voglio assolutamente riscattarmi. Ora più che mai, ènon commettere altriper non perdere punti importanti per il campionato.ilcome sempre", conclude il pilota Ducati.

Advertising

corsedimoto : SOGNI ROSSI - Nella stagione MotoGP 2023 Enea Bastianini e Pecco Bagnaia potrebbero condividere il box Ducati facto… - infoitsport : Motomondiale: Dall'Igna, 'Bastianini e Bagnaia coppia fortissima, non temerei rivalità' - Luxgraph : MotoGp, Dall'Igna: 'In Francia Ducati superiore, ma c'è rammarico per Bagnaia' - zazoomblog : Motomondiale: DallIgna Bastianini e Bagnaia coppia fortissima non temerei rivalità - #Motomondiale: #DallIgna… - TV7Benevento : Motomondiale: Dall'Igna, 'Bastianini e Bagnaia coppia fortissima, non temerei rivalità' - -