MotoGP, Andrea Dovizioso: “Il Mugello è la gara più importante dell’anno. Sarà importante ottenere un bel risultato” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bilancio fallimentare in casa Yamaha WithU al termine del primo terzo della stagione per il Mondiale MotoGP, con il pilota di punta Andrea Dovizioso che ha collezionato soli 8 punti senza riuscire ad entrare mai nella top10 nelle prime sette gare dell’anno. Il 36enne forlivese sta facendo molta fatica a trovare un buon feeling con la sua M1 ufficiale, una moto che sta consentendo al francese Fabio Quartararo di lottare per il titolo iridato. Il “Dovi” deve cambiare marcia e proprio il prossimo appuntamento del Mugello (in programma questo weekend) rappresenta una buona occasione per provare a risalire la china. “Il Mugello è la gara più importante per tutti i piloti italiani e la sensazione di esserci e di correre lì è sempre molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bilancio fallimentare in casa Yamaha WithU al termine del primo terzo della stagione per il Mondiale, con il pilota di puntache ha collezionato soli 8 punti senza riuscire ad entrare mai nella top10 nelle prime sette gare. Il 36enne forlivese sta facendo molta fatica a trovare un buon feeling con la sua M1 ufficiale, una moto che sta consentendo al francese Fabio Quartararo di lottare per il titolo iridato. Il “Dovi” deve cambiare marcia e proprio il prossimo appuntamento del(in programma questo weekend) rappresenta una buona occasione per provare a risalire la china. “Ilè lapiùper tutti i piloti italiani e la sensazione di esserci e di correre lì è sempre molto ...

MotorcycleSp : Andrea Dovizioso ha criticato la sua moto e Razlan Razali ne è consapevole e ora ha garantito, al vi... #MotoGP… - corsedimoto : ANDREA DOVIZIOSO al Mugello per dare una svolta a questa stagione MotoGP. Atmosfera tesa ai box con Razlan Razali.… - Deepestpurple81 : RT @zdravkost: #MugelloMonday Dani Pedrosa (Repsol Honda) leading Pol Espargaro (Tech 3) and Andrea Dovizioso (Ducati) at Mugello. #MotoGP… - MotorcycleSp : Autore di sei podi al Mugello, uno dei quali è stato una vittoria, Andrea Dovizioso torna in un post... #MotoGP… - so_rry_7 : RT @moto6310: ??Andrea Migno #Moto3 ??Celestino Vietti #Moto2 ??Francesco Bagnaia #MotoGP -