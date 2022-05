Moratti | “De Laurentiis ha ancora voglia di tenere il Napoli? Il club è ambito a livello internazionale”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Massimoex presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni suldi Aurelio De. Massimo, ex presidente dell’Inter, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni sule sul patron De.“Ilpotrebbe cambiare proprietà? Aurelio Deha fatto vedere di saper gestire la sua società anche contro le grandi potenze, però arriverà un momento nel quale dovrà decidere se avràdi continuare con questa avventura.è un, vale moltissimo”ha poi aggiunto: “I presidenti di oggi ...

Advertising

korova1989 : @Grazia_eso3 Non è una questione meridionale. De Laurentiis è stato vicino a vincere qualcosa ma nel momento in cui… -

CalcioNapoli24

Massimoè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la ... Deha dimostrato di saper gestire il Napoli contro le grandi potenze, poi ci ...L'epoca deie dei Berlusconi, di chi metteva tanto denaro nella società, è finita. È chiaro che Dedeve fare una scelta entro il 2024 tra Napoli e Bari, al momento non ci sono ... Moratti: "De Laurentiis continuerà a Napoli solo se avrà la voglia di farlo, è una società molto ambita a livello internazionale" Arriverà un momento nel quale Aurelio De Laurentiis dovrà decidere se avrà ancora voglia di continuare a Napoli. Parola di Massimo Moratti.L’epoca dei Moratti e dei Berlusconi, di chi metteva tanto denaro nella società, è finita. È chiaro che De Laurentiis deve fare una scelta entro il 2024 tra Napoli e Bari, al momento non ci sono ...