Maturità 2022 | la guerra | le stragi | la pandemia È iniziato il toto-tracce

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo il tradizionale-esame di Skuola.net - che ha visto la partecipazione di 1.500 studenti di quinta superiore - per il tema di italiano i maturandi puntano sul conflitto in Ucraina e sul Covid per l’attualità. Mentre per le ricorrenze, l'attenzione è verso la marcia su Roma e la stagione degli attentati. Come autore per l’analisi del testo, per la prosa il più quotato è Pirandello, mentre per la poesia si guarda a Ungaretti