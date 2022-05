Advertising

MaSte92_ : RT @Gazzetta_it: Marotta: 'In Italia nessuno individua i talenti'. De Laurentiis: 'Il calcio va cambiato tutto' - CCokina12 : RT @pasqlaragione: Marotta: “La Serie A è un campionato di transizione, i calciatori vengono e vogliono andare via. Lukaku e Hakimi sono un… - sportli26181512 : Marotta: 'Serie A torneo di transizione, si vedano Lukaku e Hakimi. Inter? Arrivare tra le prime quattro': Beppe Ma… - cmdotcom : Marotta: ' #SerieA torneo di transizione, si vedano #Lukaku e #Hakimi . #Inter ? Arrivare tra le prime quattro'… - pasqlaragione : Marotta: “La Serie A è un campionato di transizione, i calciatori vengono e vogliono andare via. Lukaku e Hakimi so… -

Meno dirompente l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe: "C'è un gap da colmare con la Premier League, dopo gli Anni Duemila non siamo stati pronti al cambiamento. In Italia nessuno sa ...Gravina in questi anni non ha fatto nulla" Gc Napoli 01/03/2013 - campionato di calcioA / ... Danilo Iervolino e all'amministratore delegato dell'Inter, Beppe. Continua: De Laurentiis ...Beppe Marotta, a.d. dell’Inter, ha partecipato manifestazione per celebrare i 130 anni del quotidiano “Il Mattino”, un’occasione per confrontarsi con gli altri ospiti: il presidente del Napoli, Aureli ...Marotta, presente all’evento organizzato da Il Mattino per i suoi 150 anni presso il palazzo reale Teatro di Corte, ha parlato del campionato di Serie A. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha fatto ...