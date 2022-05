' L' ergastolo l' hanno dato a me'

Advertising

diegolazzaroeu : I finti riformisti garantisti si sono smascherati appena hanno esultato alla condanna all’ergastolo del militare ru… - lalitapetila : RT @simosim27051969: @LiberoPetrucci Ma se il soldato che ha ucciso una persona disarmata a sangue freddo è stato condannato all' ergastolo… - QdSit : I giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno condannato all’ergastolo Giuseppe Sallemi, 44 anni, e Luciano Gia… - Animal_Genocide : RT @glfelicetti: Avete presente la bellezza di CivitadiBagnoregio? Davanti ci hanno messo un’aquila all’ergastolo, usata per foto a pagamen… - GDS_it : I giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno condannato all’ergastolo Giuseppe Sallemi, 44 anni, e Luciano Gia… -

Da quando sua figlia Lidia (foto) fu trovata senza vita Paola Bettoni aspetta giustizia. "Dopo 35 anni " racconta " che aspetto, si può tranquillamente dire che l'lodato me. Sull'indennizzo di Binda non ho nulla da dire, non spetta a me dare un giudizio, ho un'idea personale ma me la tengo per me. Certo, anche io vorrei rivalermi sullo Stato e ...Di certo, ieri i russidato per "caduto perla patria" Adam Jamjoev, nipote del vice ministro ... E ieri è stato condannato all'il giovane soldato russo Vadim Shishimarin, 21 anni, ...Stefano Binda, amico della ragazza, arrestato nel 2016 e poi assolto in Cassazione. Ora chiede 350mila euro di risarcimento danni per l’ingiusta detenzione ...Da quando sua figlia Lidia (foto) fu trovata senza vita Paola Bettoni aspetta giustizia. "Dopo 35 anni – racconta – che aspetto, si può tranquillamente dire che l’ergastolo lo hanno dato me. Sull’inde ...