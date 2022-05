La cessione Osimhen può aprire un nuovo ciclo per il Napoli?

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si discute molto sull’attaccante del, Victor. Nonostate in queste due stagioni con la maglia azzurra, siano state caratterizzate da “alti e bassi”, per via di molti problemi fisici, non si può certo parlare di annate negative. Infatti il nigeriano, in questa stagione ha timbrato il cartellino 14 volte in soli 27 presenze in L'articolo