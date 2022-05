Juventus: niente sconto per Morata, rientrerà all’Atletico Madrid (Di mercoledì 25 maggio 2022) La storia di Alvaro Morata con la Juventus finirà qui, per ora. I bianconeri hanno fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto a 35 milioni di euro concordato due anni fa con l’Atletico Madrid ma in realtà non sono disposti ad andare oltre i 15. Secondo As, gli spagnoli ritengono questa cifra troppo bassa e quindi Morata, che ha ancora 2 anni di contratto, si metterà agli ordini di Simeone durante la preparazione estiva. Difficile la sua permanenza però, su di lui ci sono Barcellona ed Arsenal. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) La storia di Alvarocon lafinirà qui, per ora. I bianconeri hanno fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto a 35 milioni di euro concordato due anni fa con l’Atleticoma in realtà non sono disposti ad andare oltre i 15. Secondo As, gli spagnoli ritengono questa cifra troppo bassa e quindi, che ha ancora 2 anni di contratto, si metterà agli ordini di Simeone durante la preparazione estiva. Difficile la sua permanenza però, su di lui ci sono Barcellona ed Arsenal. SportFace.

