Italia Under17, continua la maledizione olandese: azzurrini ko 2 - 1ed eliminati (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per la terza volta consecutiva, la Nazionale Under 17 ha sbattuto sull'Olanda. Se nel 2018 in Inghilterra e l'anno successivo in Irlanda la sconfitta per l'Italia era arrivata in finale, stavolta in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per la terza volta consecutiva, la Nazionale Under 17 ha sbattuto sull'Olanda. Se nel 2018 in Inghilterra e l'anno successivo in Irlanda la sconfitta per l'era arrivata in finale, stavolta in ...

