Isola dei Famosi 2022, ripescaggio in vista: Laura Maddaloni torna in gioco? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel corso dell'ultimo appuntamento dell'Isola dei Famosi, i naufraghi hanno deciso se continuare o meno l'avventura dopo il prolungamento. Sono stati quattro i concorrenti a ritirarsi, fatto che ha diminuito improvvisamente il cast. Ecco quindi che gli autori avrebbero pensato di prendere in cosiderazione un clamoroso ripescaggio tra gli ultimi eliminati al televoto. Tra questi ci sarebbero anche Laura Maddaloni e Clemente Russo che avrebbero molte chance di tornare in Honduras. Isola dei Famosi 2022, cachet da capogiro per chi ha firmato il prolungamento I naufraghi sono stati chiamati a decidere se restare o meno e sul piatto ci sarebbe stata una ...

