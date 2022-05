Infortunio Mkhitaryan, le condizioni del centrocampista della Roma (Di mercoledì 25 maggio 2022) costretto al cambio nella finale di Conference League Pessime notizie in casa Roma dopo un quarto d’ora della finalissima di Conference League contro il Feyenoord. Henrik Mkhitaryan, dopo un quarto d’ora, si è accasciato a terra chiedendo il cambio. Probabile un riacutizzarsi del problema fisico che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane. Al suo posto dentro Sergio Oliveira. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) costretto al cambio nella finale di Conference League Pessime notizie in casadopo un quarto d’orafinalissima di Conference League contro il Feyenoord. Henrik, dopo un quarto d’ora, si è accasciato a terra chiedendo il cambio. Probabile un riacutizzarsi del problema fisico che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane. Al suo posto dentro Sergio Oliveira. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : La #UECLfinal dell'armeno dura solo 15 minuti: è costretto al cambio ?? - sportli26181512 : Roma, Mkhitaryan non ce la fa: esce per infortunio alla coscia: La Roma perde per infortunio Henrik Mkhitaryan. Il… - cmdotcom : #Roma, #Mkhitaryan non ce la fa: esce per infortunio alla coscia #RomaFeyenoord #UECL - CalcioPillole : Tegola per la #Roma: i giallorossi perdono #Mhitaryan per infortunio nella finale di #ConferenceLeague contro il… - forzaroma : #RomaFeyenoord, infortunio per #Mkhitaryan al 16': al suo posto #Oliveira #ASRoma #UECLfinal -