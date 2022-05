Il traditore: il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino stasera su Rai1 (Di mercoledì 25 maggio 2022) stasera su Rai1 va in onda Il traditore, il film diretto da Marco Bellocchio nel 2019, con Pierfrancesco Favino nei panni del pentito di mafia Tommaso Buscetta. Mentre Marco Bellocchio è a Cannes con il nuovo Esterno notte, Il traditore, arrivato nelle sale nel 2019, torna in TV, stasera su Rai1 alle 21:25, racconto della vicenda di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" nonché primo pentito di mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra. Nella Sicilia dei primi anni '80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il boss Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) fugge in Brasile ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)suva in onda Il, ildiretto danel 2019, connei panni del pentito di mafia Tommaso Buscetta. Mentreè a Cannes con il nuovo Esterno notte, Il, arrivato nelle sale nel 2019, torna in TV,sualle 21:25, racconto della vicenda di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" nonché primo pentito di mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra. Nella Sicilia dei primi anni '80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il boss Tommaso Buscetta () fugge in Brasile ...

