Il Donbass sta cambiando la guerra per la gioia di Putin. I russi avanzano, la controffensiva ucraina stenta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marco Di Liddo, analista del Ce.S.I.: "Se quello diventa loro territorio, Mosca può applicare la sua dottrina militare che prevede anche armi nucleari tattiche, alzando l'asticella per gli ucraini". La disputa dei passaporti fra Mosca e Kiev

Corriere : L’armata di Putin avanza: ora sta vincendo nel Donbass? - BiagioDugo1 : Purtroppo ancora tanti non capiscono la gravità dei piani di Putin che non sta guardando solo all'Ukraina, ma alla… - kulturjam : L'esercito russo non ha ancora inflitto nessuna sconfitta decisiva all'esercito ucraino nella battaglia del Donbass… - GramsciAG : @flaviafratello @RobertoRenga Il Donbass la russia ce l'aveva già prima, si sta prendendo la cornice. Questo non to… - ACeschia : RT @scenarieconomic: L’Ucraina ora NON sta vincendo la guerra nel Donbass. Il rullo compressore russo non si ferma -