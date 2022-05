I Litfiba si sciolgono dopo 42 anni | “Bisogna saper smettere | anche per tenere vivo il mito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Siamo così carichi e vogliosi di lasciare il ricordo più bello possibile a tutti che stiamo suonando come non abbiamo mai suonato”. A dirlo, alla vigilia del concerto all’Alcatraz di Milano, sono Piero Pelù e Ghigo Renzulli, i due rimasti nella band dei. Rimasti, ancora per poco: lo storico gruppo nato nel 1980 ha infatti le ore contate. Sono stati gli stessi cantanti ad annunciare al Corriere della Sera la volontà di sciogliere definitivamente il gruppo: “È come per gli atleti, a un certo puntodire basta.perun, se no rischi che s’incrini tutto. Rimarranno gli album e le canzoni che abbiamo pubblicato”, hanno spiegato. Un addio che sarà celebrato in grande stile in quest’ultima tournée che li sta portando in giro per ...