Giornata dello Sport e la scuola primaria | Vezzali | “Linguaggio oltre le differenze”

Roma – "La Giornata per lo Sport è frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha coinvolto bambini e famiglie. Mi auguro sia solo inizio di percorso virtuoso, che faccia capire l'importanza del movimento e di una corretta alimentazione. Lo Sport è un Linguaggio universale con cui si abbattono le barriere e si comprendono le differenze". Parola della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, all'Olimpico durante la "Giornata dello Sport per la scuola primaria" – promossa dal Dipartimento per lo Sport, dal Ministero dell'Istruzione e da Sport e Salute -, Giornata dedicata all'attività motoria e alla diffusione della cultura ...

