Don Matteo 13 lieto fine per Anna e Marco? Il bacio cambia tutto nonostante Sergio e Valentina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Conto alla rovescia iniziato in vista dell‘ultima puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta in onda domani, 26 maggio 2022 su Rai 1. Quale sarà il gran finale di questa tredicesima stagione della fiction ? Tra i protagonisti più amati, anche in questa stagione, sicuramente Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Anna e Marco sono amatissimi dal pubblico che tifa per loro, e anche per questo motivo, i fan della serie sono impazziti pochi minuti fa quando è comparso in rete un promo dell’ultima puntata di don Matteo 13 che mostra Anna e Marco l’uno tra le braccia dell’altro. Sogno o son desto? Perchè Marco aveva giurato a Valentina di essere innamorato di lei e Anna sembrava di nuovo persa di Sergio e invece…Durante un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Conto alla rovescia iniziato in vista dell‘ultima puntata di Don13 che ci aspetta in onda domani, 26 maggio 2022 su Rai 1. Quale sarà il gran finale di questa tredicesima stagione della fiction ? Tra i protagonisti più amati, anche in questa stagione, sicuramente Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.sono amatissimi dal pubblico che tifa per loro, e anche per questo motivo, i fan della serie sono impazziti pochi minuti fa quando è comparso in rete un promo dell’ultima puntata di don13 che mostral’uno tra le braccia dell’altro. Sogno o son desto? Perchèaveva giurato adi essere innamorato di lei esembrava di nuovo persa die invece…Durante un ...

Advertising

gennaromigliore : La nomina del Cardinale #MatteoZuppi a Presidente della CEI è un ulteriore segno dello straordinario pontificato di… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Da S. Egidio all’Africa. La vita per gli ultimi del prete in bicicletta. Gian Guido Vecchi traccia il ritratto di don… - infoitinterno : Don Matteo, dalle periferie di Roma a capo dei vescovi. E' considerato il prete degli ultimi - bubinoblog : #ASCOLTITV 24 MAGGIO 2022: DON MATTEO, 50 SFUMATURE DI ROSSO, LE IENE, SOLITI IGNOTI VS STRISCIA, GIRO D'ITALIA - vittoriozincone : don Matteo (Zuppi), nuovo presidente della Cei. qui un'intervista/ritratto di tre anni fa, per chi non lo conoscess… -