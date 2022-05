DIRETTA Giro d’Italia 2022 | Ponte di Legno-Lavarone LIVE | a breve si parte

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.02 Appuntamento oggi con 168 chilometri piuttosto impegnativi:nza dadie arrivo a, conditi da ben 3730 i metri di disllo. 12.00 Buongiorno e benvenuti alladella diciassettesima tappa del. Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladel. Dopo la durissima frazione di ieri i corridori monteranno in sella per affrontare altri 168 chilometri piuttosto impegnativi: ...

Su Rai2 ild'Italia 1.677.000 (16,2%), la1.487.000 e 13,6%, l'arrivo 2.117.000 e 23,3%), il Processo alla Tappa 625.000 (7,7%). In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 1.002.000 (13,6%).D'ITALIA 2022, IL VINCITORE DI IERI Manca sempre meno allad'Italia 2022 per la 17tappa Ponte di Legno - Lavarone in programma oggi, ma naturalmente diamo ancora spazio al ...L'assessore a infrastrutture ha coordinato interventi FvgStrade e Motostaffetta friulana con Prefettura e Forze dell'Ordine Trieste, 25 ag - È pronto e operativo il piano di gestione ...Una donna gli ha rovinato la vita e a difendere la sua reputazione arrivano le sue ex. Il processo Jonny Depp contro Amber Heard sta diventando una serie tra il rosa e nero dal successo globale che si ...