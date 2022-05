Covid in Lombardia, 2.874 nuovi positivi: a Bergamo sono 213 (Di mercoledì 25 maggio 2022) I dati del giorno Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 33.227 tamponi effettuati, sono 2.874 i nuovi positivi (8,6%). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 25 maggio 2022) I dati del giorno Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 33.227 tamponi effettuati,2.874 i(8,6%).

