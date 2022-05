**Ciclismo: Giro d'Italia, Buitrago vince la 17/a tappa e Carapaz resta in rosa** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lavarone, 25 mag. -(Adnkronos) - Santiago Buitrago vince la 17/a tappa del Giro d'Italia, la Ponte di Legno-Lavarone di 168 km. Il colombiano della Bahrain Victorious si impone in solitaria con 35" di vantaggio sull'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). L'ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz resta in maglia rosa. Domani 18/a frazione, con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso dopo 156 km. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lavarone, 25 mag. -(Adnkronos) - Santiagola 17/adeld', la Ponte di Legno-Lavarone di 168 km. Il colombiano della Bahrain Victorious si impone in solitaria con 35" di vantaggio sull'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). L'ecuadoriano della Ineos Richardin maglia rosa. Domani 18/a frazione, con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso dopo 156 km.

