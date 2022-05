Chiara Ferragni rivela per sbaglio il nome del nipote | come si chiamerà il figlio di Francesca Ferragni

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’emozione ha giocato un brutto scherzo a. Sarà la tempesta ormonale –la chiama l’influencer –, sarà che fra poche settimane diventerà per la prima volta zia, ma oggi l’imprenditrice digitale era in lacrime in occasione della baby shower organizzata alla sorellae al suo futuro sposo Riccardo Nicoletti. Nelle storie condivise dalla famiglia, la coppia fa il suo ingresso in una cascina nel milanese convinta di prendere parte a un evento e invece ad attenderla ci sono familiari e amici che si stringono in un tenero abbraccio.vuole la tradizione statunitense in occasione delle feste che anticipano la nascita del neonato, la coppia è stata fatta sedere e ha ascoltato ...