Caparezza, al via ”EXUVIA ESTATE 2022”: ecco il calendario completo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Manca esattamente un mese alla partenza di EXUVIA ESTATE 2022, il tour che porterà Caparezza in giro per tutta Italia. ecco le date! Caparezza, ecco le date del tour estivo Caparezza ritorna sui palchi italiani, ecco le date del tour estivo. ’EXUVIA ESTATE 2022, inoltre, sta registrando già i primi SOLD OUT; la data di Bologna del 27 giugno (sono ancora disponibili invece i biglietti per la seconda data di Bologna per il 28 giungo) e l’appuntamento del 4 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO). “Non vedo l’ora di far vedere al pubblico la grande quantità di lavoro che ci sarà in questo spettacolo – racconta Caparezza – Come sempre accade per i miei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Manca esattamente un mese alla partenza di, il tour che porteràin giro per tutta Italia.le date!le date del tour estivoritorna sui palchi italiani,le date del tour estivo. ’, inoltre, sta registrando già i primi SOLD OUT; la data di Bologna del 27 giugno (sono ancora disponibili invece i biglietti per la seconda data di Bologna per il 28 giungo) e l’appuntamento del 4 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO). “Non vedo l’ora di far vedere al pubblico la grande quantità di lavoro che ci sarà in questo spettacolo – racconta– Come sempre accade per i miei ...

