Bruce Springsteen torna in Italia | tappe a Ferrara | Roma e Monza

Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date - ancora da svelare - nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Dice Springsteen: "Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno - e anche dopo!". In Italia, per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l`ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti Italiani.

