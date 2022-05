Bitetto | collaboratore scolastico morto dopo essersi buttato nel vuoto | in rianimazione una collega Ipotesi | prima dell' orario delle lezioni una lite fra i due

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Pocoe otto, il61enne si ègiù dal tetto’istituto comprensivo “Cianciotta”. Il corpo è stato rinvenuto nel cortilea scuola. Una’uomo, gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale “Di Venere” di Bari. È in. Stando a prime ricostruzioni, fra i due ha avuto luogo unaper motivi da dettagliare, culminata con il ferimentoa donna e con il suicidio’uomo. Indagano i carabinieri sull’accaduto a. L'articolo...

Advertising

NoiNotizie : Bitetto (#Bari): collaboratore scolastico morto dopo essersi buttato nel vuoto, una collega in rianimazione - infoitinterno : Tragedia a Bitetto, ferisce una collega e si lancia dal terrazzo della scuola: muore un collaboratore scolastico - infoitinterno : Litiga con una collega e la ferisce, poi si lancia dal tetto: morto collaboratore scolastico, tragedia a Bitetto - baritoday : Aggredisce una collega e la ferisce, poi si lancia dal tetto: morto collaboratore scolastico, tragedia a Bitetto… - Trmtv : Bitetto, bidello cade da terrazzo dopo litigio con un collaboratore: ipotesi suicidio -

Poco prima delle otto, ilscolastico 61enne si è buttato giù dal tetto dell'istituto comprensivo. Una collega, ... Indagano i carabinieri sull'accaduto aUnscolastico di una scuola elementare di, in provincia di Bari , è morto questa mattina precipitando dal terrazzo dell'istituto . A quando si apprende da una prima ricostruzione ...Litiga con una collega e la ferisce, poi si lascia cadere dal tetto, è morto così un collaboratore scolastico: tragedia a Bari ...L’uomo, forse preso dal panico e dalla disperazione, è poi salito sul tetto della scuola e si è lanciato giù. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo, purtroppo: l’uomo, sposato con figli e originari ...