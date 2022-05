Bengala Fire | annunciate le date estive del TOUR 2022

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo essere stati grandi protagonisti in alcuni dei club più importanti d’Italia, itornano ad infiammare i palchi e annunciano le primedel loro. Nelle loro canzoni sono capaci di unire alla perfezione le influenze brit-rock a una scrittura contemporanea e raffinata.: appuntamenti al: 27/05 – VERONA, The Factory 28/05 – CORNUDA (TV), PalaPace 10/06 – CORDIGNANO (TV) 24/06 – VENEZIA, Parco Albanese 25/06 – PIANCASTAGNAIO (SI), Un Mojito Per La Vita 26/06 –NZE, Ultravox / Rock For Ukraine 07/07 – TORINO, Flowers Festival 23/07 – SEGNI (RM), Cisterna Romana 01/08 – CUNEO, Open Baladin 17/08 – MARINA DI RAVENNA (RA), Finisterre Beach I ...

CORNUDA - Dopo aver conquistato alcuni dei palchi dei club più importanti d'Italia, i Bengala Fire tornano ad esibirsi nella Marca, l'appuntamento è per sabato 28 maggio a Cornuda (parcheggio della palestra in via della Pace). Un modo per coronare il successo degli ultimi mesi.

Genova - Dopo aver infiammato il palco dell'ultima edizione di X Factor con le loro esibizioni dal sapore rock'n'roll, i Bengala Fire sono pronti a tornare nella loro dimensione naturale: quella live.