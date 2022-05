Bayern, affare fatto per Gravenberch: trattativa ai dettagli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Bayern Monaco sta per chiudere per l’arrivo di Gravenberch dall’Ajax: trattativa ai dettagli con i lancieri per il centrocampista Il Bayern Monaco sta per chiudere con il centrocampista Gravenberch. Il giovanissimo talento dell’Ajax è pronto a vestire la maglia dei bavaresi per la prossima stagione. Rafaela Pimenta, agente del calciatore, sta chiudendo l’affare tra le due squadre per una cifra intorno ai 20 milioni più bonus. trattativa ai dettagli e manca poco per la fumata bianca. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) IlMonaco sta per chiudere per l’arrivo didall’Ajax:aicon i lancieri per il centrocampista IlMonaco sta per chiudere con il centrocampista. Il giovanissimo talento dell’Ajax è pronto a vestire la maglia dei bavaresi per la prossima stagione. Rafaela Pimenta, agente del calciatore, sta chiudendo l’tra le due squadre per una cifra intorno ai 20 milioni più bonus.aie manca poco per la fumata bianca. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

