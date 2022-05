World Superyacht Awards 2022 | doppio premio per Mangust Yachts

Advertising

PressMareItalia : #Masquenada, l’#Explorer di 51 metri interamente rinnovato dal lavoro di #refit che #Lusben ha svolto a tempo di re… - PressMareItalia : #Triumph65M e #Motopanfilo37MKoju #vincono i #WorldSuperyachtAwards 2022, prestigioso #premio conferito da… - PressMareItalia : #Sanlorenzo si aggiudica i #WorldSuperyachtAwards 2022 con il superyacht #ALLOY. -

Versiliatoday.it

CAMERANO - Il Made in Marche, quello che nasce dalle abili mani dei nostri artigiani, viaggia nel mondo, solca i mari. E vince premi prestigiosi, come ilAward 2022, l'Oscar della nautica di lusso, che è stato assegnato a 'Somnium'. È il nome dello yacht , 'da sogno', di un armatore del Nord Europa, costruito in Olanda dalla Feadship, ...... ha detto Sam Tucker , capo diper il fornitore di dati marittimi VesselsValue . L'... Angelo Martinengo Giornalista Senior, "Container" , FarodiRoma (Vaticano) "Ideatore della ... Mangusta Yachts trionfa ai World Superyacht Awards 2022 ALLOY di Sanlorenzo vince il World Superyacht Award. Complici del successo Zuccon International Project, per la progettazione delle linee esterne, e lo studio Christian Liaigre per gli interni. Lo ...He's a jet-setter who can often be found kicking back on billionaires' luxurious yachts in the world's most beautiful ports.