Verso Roma-Feyenoord | tutte le finali europee delle squadre italiane

(Di martedì 24 maggio 2022) Manca ormai un giorno all’attesissima, la finale di Conference League in cui un’Italia torna a giocarsi la vittoria di un titolo Uefa. In questo caso si tratta della competizione nuova di zecca, due anni fa l’Inter era arrivata fino in fondo in Europa League perdendo, stesso destino per la Juventus in duedi Champions nel 2015 e 2017. A quel punto, si torna indietro fino al 2010, anno in cui l’Inter vinse la Champions contro il Bayern a Madrid. E’ quello l’ultimo trionfo di una squadra italiana in Europa, e all’epoca i nerazzurri erano allenati proprio da Mourinho, che è pronto a chiudere il cerchio. Andiamo allora a ripercorrere la cronistoria dilecon almeno un’italiana in campo. CHAMPIONS LEAGUE/COPPA DEI CAMPIONI 2017 Juventus-Real ...