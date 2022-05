Venezia | il presidente Niederauer torna sul mercato di gennaio | “Il Benevento temporeggiava su Lapadula”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Gianlucaè stato a un passo dal, stando almeno a quanto riferito daldei lagunari Duncannella conferenza stampa di fine stagione. Dopo la retrocessione in serie B, il numero uno americano ha ritenuto opportuno fare un bilancio del campionato e tra i punti toccati c’è stato anche quello relativo alla sessione invernale di calcio. “Poggi pare avesse in mano diversi giocatori che sono stati bocciati, tra cui Provedel e. Ci sono stati cinque giocatori in discussione nel corso della sessione invernale, non è vero che abbiamo detto no a tutti, alcuni semmai hanno detto no a noi“, ha raccontato, “Nsame e ...