Tennis | Novak Djokovic | “Andrò a Wimbledon | anche se reputo un errore il veto su russi e bielorussi”

(Di martedì 24 maggio 2022) Buona la prima per. Il n.1 del mondo ha esordito ieri nel primo turno del Roland Garros, in qualità di campione in carica. Nella sessione serale del programma sul Philippe Chatrier, il serbo ha avuto vita facile contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.99 del mondo) per 6-3 6-1 6-0. In due ore esatte Nole ha archiviato la pratica e attende il vincente della sfida tra lo slovacco Alex Molcan e l’argentino Federico Coria ein questo caso l’esito del confronto sembra scritto, salvo sorprese., vittorioso agli Internazionali d’Italia, ha fatto vedere di godere di una grande condizione fisica e soprattutto al servizio ha impressionato per continuità. In conferenza stampa, però, il campione nativo di Belgrado si è pronunciato rispetto ai suoi programmi futuri e il riferimento è a ...

Djokovic si regala l'82ma vittoria al Roland Garros per il 35mo compleanno festeggiato domenica. Il serbo, secondo giocatore con più partite vinte a Parigi dietro Rafa Nadal, rimane imbattuto ... Tennis, Djokovic: 'Ho intenzione di giocare a Wimbledon' Buona la prima per Novak Djokovic. Il n.1 del mondo ha esordito ieri nel primo turno del Roland Garros, in qualità di campione in carica. Nella sessione serale del programma sul Philippe Chatrier, il ...Buona la prima nell'esordio al Roland Garros e nell'esordio stagionale in tornei del Grande Slam per il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista serbo ha lasciato le briciole ed ha chiuso in po ...