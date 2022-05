Tafferugli Spezia Napoli, arrestato uno dei tifosi partenopei: è un 51enne con precedenti (Di martedì 24 maggio 2022) È stato arrestato, in flagranza differita, uno dei tifosi napoletani che ha invaso il settore dello stadio occupato dai supporter dello Spezia durante il primo tempo dell’ultima gara di serie A di domenica scorsa tra lo Spezia e il Napoli. Si tratta di un 51enne con precedenti. Le forze dell’ordine stanno concentrando l’attenzione sul gruppo ultras dei Fedayn tra i cui componenti ci sarebbero i protagonisti degli scavalcamenti e degli scontri nel post partita. Il 51enne è stato individuato e arrestato dopo le indagini Digos di Napoli. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida dell’arresto, a Napoli, e, successivamente il processo in Liguria. All’uomo viene contestato d lo scavalcamento e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) È stato, in flagranza differita, uno deinapoletani che ha invaso il settore dello stadio occupato dai supporter dellodurante il primo tempo dell’ultima gara di serie A di domenica scorsa tra loe il. Si tratta di uncon. Le forze dell’ordine stanno concentrando l’attenzione sul gruppo ultras dei Fedayn tra i cui componenti ci sarebbero i protagonisti degli scavalcamenti e degli scontri nel post partita. Ilè stato individuato edopo le indagini Digos di. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida dell’arresto, a, e, successivamente il processo in Liguria. All’uomo viene contestato d lo scavalcamento e ...

Advertising

fattoquotidiano : Tafferugli Spezia Napoli, arrestato uno dei tifosi partenopei: è un 51enne con precedenti - NGarbatella : @AntonioSav73 @GiovanniLanzi2 @PBerizzi @OfficialSSLazio essendo lei napoletano, mi puo dire perche non si parla d'… - Spezia_1906 : ?? Sanzionato lo #Spezia dal Giudice Sportivo ?? Supplemento di indagine sui tafferugli del Picco ?? Il dispositivo - 100x100Napoli : Ufficiale – Sanzione per lo Spezia, non per i tafferugli contro il Napoli - NazioneLaSpezia : 'Indegni i tafferugli al Picco'. Il presidente della Figc chiede provvedimenti -