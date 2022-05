Schiaffo all' atleta durante una gara di basket | bufera social Il coach | ' Solo una pacca'

(Di martedì 24 maggio 2022) Un tiro sbagliato in finale , un canestro mancato a 17 anni. Un errore che fa parte dello sport e che tanti, anche molto più famosi di lei, hanno commesso in incontri dove in gioco c'era molto di più. ...

La pagina Facebook della società viene immediatamente bersagliata dalle critiche'allenatore. "... Poi però nega lo, sostenendo di aver fatto "un gesto che dalle immagini appare diverso da ......la madre dell'atleta 17enne che in un video si vede ricevere unosulla nuca dall'allenatore di basket. 'Mia figlia è molto tranquilla - aggiunge. - Preciso anche, essendo stata presente'...Un tiro sbagliato in finale, un canestro mancato a 17 anni. Un errore che fa parte dello sport e che tanti, anche molto più famosi di lei, hanno commesso in incontri dove in gioco c'era molto di più.E' finita l'agonia per una stagione in Serie A divisa in due. L'ottima prima parte é stata cancellata dalla disastrosa seconda parte di stagione a cominciare con quella maledetta sfida del Penzo contr ...