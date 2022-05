Roma violenta, somalo brucia i capelli a una ragazza che non aveva comprato le sue rose al semaforo (Di martedì 24 maggio 2022) La ragazza, poverina, forse non aveva gradito l’offerta a pagamento delle rose da parte del venditore somalo, ai semafori. L’extracomunitario si è vendicato cercando di dar fuoco ai suoi capelli, il tutto in una delle zone più belle di Roma, i Parioli, in viale Maresciallo Pilsudski. È successo lunedì sera intorno alle 20,30. Il somalo prima ha tentato di dare fuoco ai capelli di una ragazza che aspettava il bus, poi ha provato ad accendere la fiamma a delle sterpaglie. Per questo motivo l’uomo di 34 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri. I militari sono arrivati sul posto dopo le segnalazioni di alcuni passanti, che si dicevano infastiditi da un uomo che vendeva con insistenza rose. Secondo il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) La, poverina, forse nongradito l’offerta a pagamento delleda parte del venditore, ai semafori. L’extracomunitario si è vendicato cercando di dar fuoco ai suoi, il tutto in una delle zone più belle di, i Parioli, in viale Maresciallo Pilsudski. È successo lunedì sera intorno alle 20,30. Ilprima ha tentato di dare fuoco aidi unache aspettava il bus, poi ha provato ad accendere la fiamma a delle sterpaglie. Per questo motivo l’uomo di 34 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri. I militari sono arrivati sul posto dopo le segnalazioni di alcuni passanti, che si dicevano infastiditi da un uomo che vendeva con insistenza. Secondo il ...

