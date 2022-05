Roland Garros 2022, Sonego supera primo turno: risultati degli italiani (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Sonego al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding, al primo turno supera il tedesco Peter Gojowczyk, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un’ora e 46 minuti. Nel primo turno del singolare femminile sconfitta Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 55 del mondo, cede alla romena Irina Camelia Begu, numero 63 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (10-5) dopo due ore e nove minuti. K.o. anche Lucia Bronzetti. La numero 73 del mondo viene battuta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e nove minuti. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzoal, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurro, numero 35 del mondo e 32 del seeding, alil tedesco Peter Gojowczyk, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un’ora e 46 minuti. Neldel singolare femminile sconfitta Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 55 del mondo, cede alla romena Irina Camelia Begu, numero 63 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (10-5) dopo due ore e nove minuti. K.o. anche Lucia Bronzetti. La numero 73 del mondo viene battuta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e nove minuti. L'articolo proviene da Sbircia la ...

