Roland Garros 2022, Djokovic: "Sbagliato escludere i russi, ma giocherò a Wimbledon" (Di martedì 24 maggio 2022) La decisione di Wimbledon di escludere gli atleti russi e bielorussi "è sbagliata", ma Novak Djokovic giocherà. Il numero 1 del tennis mondiale difenderà il titolo conquistato lo scorso anno nonostante l'Atp abbia deciso di non assegnare punti in classifica. Djokovic ha definito "un errore" la decisione dell'All England Club di escludere i giocatori di russia e Bielorussia a causa dell'invasione dell'Ucraina e ha criticato gli organizzatori di Wimbledon per la loro mancanza di comunicazione. E spiega: "Non ne hanno discusso con nessuno dell'ATP o con i singoli giocatori o, se è per questo, con i giocatori russi o bielorussi, semplicemente per comunicare e capire se esiste un terreno ...

