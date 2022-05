Report | perquisizioni della Dia dopo la puntata sulla strage di Capaci

Advertising

Agenzia_Ansa : Perquisizioni della Dia a casa dell'inviato di Report Paolo Mondani e nella redazione dopo un servizio su Capaci. O… - mannocchia : Report, perquisizioni della Dia in redazione e da Paolo Mondani - la Repubblica - Agenzia_Ansa : 'Ci auguriamo che a nessuno venga oggi in mente di molestare Report e la sua redazione'. Così il presidente della F… - _Nemox__ : RT @ElisaMarincol: Perquisizioni a casa di #PaoloMondani e ora arrivati a redazione #Report violate norme europee e sentenze #Cedu caccia a… - GuadagnoRaffae2 : RT @ElisaMarincol: Perquisizioni a casa di #PaoloMondani e ora arrivati a redazione #Report violate norme europee e sentenze #Cedu caccia a… -

... "Non si occupa mai di mafia" Ranucci, a seguito della perquisizione, è stato anche intervistato dall'Agi: 'Non lo vedo come un atto ostile nei confronti dio della libertà di stampa, ma c'è ...Ranucci, l'Antimafia in redazione e casa del giornalista Mondani: ieri è andata in onda un'inchiesta su Capaci Scattano lenella redazione Rai die nell'abitazione del giornalista Paolo Mondani . Il mandato della procura di Caltanissetta è partito in seguito al servizio 'La bestia nera', andato in ...Mattinata di perquisizioni nella redazione del programma di Rai3 Report, oltre che nell’abitazione dell’inviato della trasmissione Paolo Mondani. Infatti, la DIA, su mandato della Procura di ...L’inchiesta sul contenuto della trasmissione Report di ieri, con la perquisizione eseguita dalla Dia nei confronti di “un giornalista che non è indagato”, punta a “verificare la genuinità delle fonti” ...