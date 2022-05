Putin aumenta gli stipendi ai soldati per convincerli ad arruolarsi: contratti brevi e 2900 dollari al mese (Di martedì 24 maggio 2022) Più soldi ai militari per aumentare la potenza di fuoco in Ucraina e uscire da una impasse che sta fiaccando i soldati russi nello spirito e nel corpo. Vladimir Putin gioca al rialzo e... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 maggio 2022) Più soldi ai militari perre la potenza di fuoco in Ucraina e uscire da una impasse che sta fiaccando irussi nello spirito e nel corpo. Vladimirgioca al rialzo e...

Advertising

Maya83285828 : Le sanzioni alla Russia sono fallite miseramente! Mentre in Europa aumenta tutto, la Russia ha tutti gli indicatori… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Putin aumenta gli stipendi ai soldati per convincerli ad arruolarsi: contratti brevi e 2900 dollari al mese - Gazzettino : Putin aumenta gli stipendi ai soldati per convincerli ad arruolarsi: contratti brevi e 2900 dollari al mese - Falloutnatbot : @Agenzia_Ansa A sto punto mi chiedo se Putin ha tutto sto torto ad avercela con noi(governi) e gli Usa,come e' poss… - Raff70111 : RT @mars799: Aumenta il gas e il carburante -> ha stato Putin, lanciano i missili sui civili -> ha stato Putin, non c'è grano -> ha stato P… -