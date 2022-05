Piano di pace italiano, il Cremlino: “Non lo abbiamo ancora visto, lo aspettiamo”. Medvedev scettico rimarca che il Donbass non tornerà in Ucraina (Di martedì 24 maggio 2022) Contrariamente da quanto annunciato dalla testata giornalistica di una ‘notissima’ emittente commerciale nazionale (chissà perché, ‘tende’ sempre a smentire quanto dichiarato da Mosca), la Russia non ha affatto rifiutato il Piano di pace – per altro già accolto positivamente da Kiev – messo a punto dall’Italia ma, semplicemente, non ha ancora avuto modo di studiarlo. Piano di pace italiano, Peskov: “Speriamo che ci venga consegnato attraverso canali diplomatici e familiarizzeremo con esso” Ad assicurarlo è stato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino (nella foto) il quale, intervenendo in una conferenza stampa, ha affermato che “la Russia non ha ancora visto il Piano di pace italiano ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) Contrariamente da quanto annunciato dalla testata giornalistica di una ‘notissima’ emittente commerciale nazionale (chissà perché, ‘tende’ sempre a smentire quanto dichiarato da Mosca), la Russia non ha affatto rifiutato ildi– per altro già accolto positivamente da Kiev – messo a punto dall’Italia ma, semplicemente, non haavuto modo di studiarlo.di, Peskov: “Speriamo che ci venga consegnato attraverso canali diplomatici e familiarizzeremo con esso” Ad assicurarlo è stato Dmitry Peskov, portavoce del(nella foto) il quale, intervenendo in una conferenza stampa, ha affermato che “la Russia non haildi...

