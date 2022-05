Perisic Inter, attesa una risposta: ecco l’offerta per il rinnovo (Di martedì 24 maggio 2022) Perisic Inter, attesa per la risposta del croato. ecco l’offerta del club nerazzurro per il rinnovo del contratto in scadenza Ieri gli agenti di Ivan Perisic sono stati nella sede dell’Inter per parlare del rinnovo di contratto. Il club nerazzurro pare sia andato incontro alle esigenze del giocatore: 5 milioni in parte fissa l’offerta più i bonus, non arriverebbe ai 6 milioni chiesti dal calciatore ma l’offerta è considerata comunque molto importante. Si attende la risposta del calciatore che vedrà i propri agenti per decidere. Sullo sfondo restano la Premier League e la Juventus, che è Interessata a Ivan, ma non avrebbe fatto alcuna offerta. A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022)per ladel croato.del club nerazzurro per ildel contratto in scadenza Ieri gli agenti di Ivansono stati nella sede dell’per parlare deldi contratto. Il club nerazzurro pare sia andato incontro alle esigenze del giocatore: 5 milioni in parte fissapiù i bonus, non arriverebbe ai 6 milioni chiesti dal calciatore maè considerata comunque molto importante. Si attende ladel calciatore che vedrà i propri agenti per decidere. Sullo sfondo restano la Premier League e la Juventus, che èessata a Ivan, ma non avrebbe fatto alcuna offerta. A ...

Advertising

Inter : ?| GOOOOLLLLL 49'- Nerazzurri in vantaggio con #Perisic su altro assist in stagione di #Barella Powered by… - AlfredoPedulla : #Perisic, incontro finito. #Inter ha alzato offerta passando da 4,5 a 5 milioni abbondanti di base fissa più bonus… - FBiasin : #Inter, 4 cose: - Domani incontro #Inzaghi-dirigenti. - Sicuri partenti #Sanchez e #Vidal. - #Perisic: offerta al… - GR57189099 : @fioeldalserp @VIRGINRINGO @FBiasin Ma secondo te come ci sfottiamo noi tifosi i calciatori non lo fanno? Come se p… - sbronzocrypto : RT @GuarroPas: - Il sacrificio di mercato (Bastoni?) - L'incontro con Dybala - Questione Perisic - Situazione Bremer - I passi fatti per Mk… -