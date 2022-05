Osaka: 'Non darà punti, salterei Wimbledon' (Di martedì 24 maggio 2022) "Posso dirlo: non sono affatto sicura di giocare a Wimbledon. Mi piacerebbe, ma visto che il torneo non assegnerà punti per il ranking vengono meno certe motivazioni. Io sono quel tipo di giocatrice ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) "Posso dirlo: non sono affatto sicura di giocare a. Mi piacerebbe, ma visto che il torneo non assegneràper il ranking vengono meno certe motivazioni. Io sono quel tipo di giocatrice ...

Advertising

infoitsport : Tennis, Osaka su Wimbledon: 'Non penso di partecipare. Senza punti sarà una esibizione' - infoitsport : Tennis, Naomi Osaka spiazza tutti: 'Wimbledon torneo inutile, non penso di esserci' - OA_Sport : Al Roland Garros cadono diverse teste di serie importanti, ma non la favorita numero 1: Iga Swiatek continua la sua… - fisco24_info : Tennis: Parigi, subito fuori Naomi Osaka: Ex n.1: 'Penso di saltare Wimbedon, non dà punti ranking' - Tennis_Ita : La stoccata di Naomi Osaka: 'Wimbledon? Senza punti in palio credo che non andrò' -