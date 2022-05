Operazione dei Nas: sanzionati 110 centri estetici, stop a 11 abusivi (Di martedì 24 maggio 2022) commenta I carabinieri del Nas hanno condotto una ampia campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, sui centri estetici e medico estetici. Sono state controllate 793 strutture: sanzionate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 maggio 2022) commenta I carabinieri del Nas hanno condotto una ampia campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, suie medico. Sono state controllate 793 strutture: sanzionate ...

Advertising

GiovaQuez : Blinken (Usa): 'La Russia crede che usando la fame come arma potrà riuscire dove la sua operazione ha fallito, spez… - Livia_DiGioia : RT @_Sim95_2: Il mio inizio 2022 è stato orribile a mia madre dissero dei dottori che molto probabilmente aveva un brutto male a mio padre… - marialauraloi : RT @napam_51: È POSSIBILE TANTA INGENUITÀ NEGLI ITALICI!NON È ANCORA CHIARO CHE È IN ATTO L'OPERAZIONE'DIMINUZIONE POPOLAZIONE MONDIALE' VE… - MediasetTgcom24 : Operazione dei Nas: sanzionati 110 centri estetici, stop a 11 abusivi #nas - Silvano05230100 : RT @FabGiagnoni: Il capo del Pentagono Lloyd #Austin ci loda in quanto siamo uno dei 20 Paesi al mondo che a oggi continua imperterrito a m… -