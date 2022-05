Ocean to Ocean, Sergio Davì compie l’impresa: arrivato a Los Angeles (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver superato l’Oceano Atlantico due mesi fa e stabilito il record per aver attraversato due Oceani con un gommone di soli 10 metri, Sergio Davì conquista Los Angeles col suo Aretusa Explorer. Dopo un viaggio durato oltre cinque mesi, si conclude per lo skipper palermitano la Ocean to Ocean RIB Adventure, con l’arrivo, nella giornata di ieri 23 maggio, al porto di San Pedro a Los Angeles alle ore 13.00 locali (22. italiane). Più di 9 mila miglia per la Ocean to Ocean RIB Adventure Al suo arrivo ad attenderlo c’era il Presidente Yamamoto, di Suzuki Motor of America, accompagnato dai due vicepresidenti Blakely e ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver superato l’o Atlantico due mesi fa e stabilito il record per aver attraversato duei con un gommone di soli 10 metri,conquista Loscol suo Aretusa Explorer. Dopo un viaggio durato oltre cinque mesi, si conclude per lo skipper palermitano latoRIB Adventure, con l’arrivo, nella giornata di ieri 23 maggio, al porto di San Pedro a Losalle ore 13.00 locali (22. italiane). Più di 9 mila miglia per latoRIB Adventure Al suo arrivo ad attenderlo c’era il Presidente Yamamoto, di Suzuki Motor of America, accompagnato dai due vicepresidenti Blakely e ...

