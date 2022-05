Nasce il pomodoro biofortificato contrasta carenza di vitamina D (Di martedì 24 maggio 2022) Nasce il pomodoro biofortificato in grado di contrastare la carenza di vitamina D – Una nuova linea di pomodoro in grado di accumulare, in tutti gli stadi di maturazione, pro-vitamina D3, ovvero il precursore assumibile della vitamina D. Secondo alcune stime, circa il 40% della popolazione europea, il 26% di quella americana e il 20% di quella orientale sarebbe a rischio di carenza di vitamina D. Per ridurre tale rischio i ricercatori dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce (Cnr-Ispa), in collaborazione con Cathie Martin del John Innes Centre (Norwich, UK), hanno progettato questa nuova soluzione alimentare. “Dai calcoli effettuati – spiega ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)ilin grado dire ladiD – Una nuova linea diin grado di accumulare, in tutti gli stadi di maturazione, pro-D3, ovvero il precursore assumibile dellaD. Secondo alcune stime, circa il 40% della popolazione europea, il 26% di quella americana e il 20% di quella orientale sarebbe a rischio didiD. Per ridurre tale rischio i ricercatori dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce (Cnr-Ispa), in collaborazione con Cathie Martin del John Innes Centre (Norwich, UK), hanno progettato questa nuova soluzione alimentare. “Dai calcoli effettuati – spiega ...

Advertising

patriciathomas : RT @Cucina_Italiana: La ricetta FACILISSIMA con quello che avete in dispensa. Noi avevamo a disposizione uova, pomodoro, 2 acciughine e qua… - PassioneCirio : Apri la #SalsaPronta #Pelato di #Puglia #Cirio e assapora la freschezza del pomodoro pugliese. ?? Da qui nasce la no… - Dchalihahotmai1 : RT @Cucina_Italiana: La ricetta FACILISSIMA con quello che avete in dispensa. Noi avevamo a disposizione uova, pomodoro, 2 acciughine e qua… - FoodHeaven17 : RT @Cucina_Italiana: La ricetta FACILISSIMA con quello che avete in dispensa. Noi avevamo a disposizione uova, pomodoro, 2 acciughine e qua… - Siranda52807888 : RT @Cucina_Italiana: La ricetta FACILISSIMA con quello che avete in dispensa. Noi avevamo a disposizione uova, pomodoro, 2 acciughine e qua… -

La birra che nasce dal pane secco ...a dadini diventa la base perfetta per una saporita panzanella o per addensare la pappa al pomodoro, ... Ma non è che l'ultima di una serie di iniziative solidali della cooperativa che nasce con l'intento ... E' ministròun de mi òrt Ci metto gli spinaci e il porro,/ i fagioli e il pomodoro, / che gli dà un bel colorino,/ di rosso ... Biancorossi in semifinale 21 maggio 1962 - Nasce a Rimini 'Ciga' Ceccaroli, leggenda del baseball ... RomaDailyNews Con un semplice click Verdurazon.it ti porta la Sicilia in tavola “Verdurazon.it è l’evoluzione di un sogno che nasce sui banchi di scuola quando, oltre a trascorrere il tempo con gli amici, osservavo il modo in cui i produttori locali si affacciavano ... pomodoro 2022 L'iniziativa nasce nell'ambito della collaborazione tra l'ateneo e spazio teatro No'hma Teresa Pomodoro di Milano. Sarà, invece, il concerto dell' Ensamble Musagète a chiudere il ciclo di ... ...a dadini diventa la base perfetta per una saporita panzanella o per addensare la pappa al, ... Ma non è che l'ultima di una serie di iniziative solidali della cooperativa checon l'intento ...Ci metto gli spinaci e il porro,/ i fagioli e il, / che gli dà un bel colorino,/ di rosso ... Biancorossi in semifinale 21 maggio 1962 -a Rimini 'Ciga' Ceccaroli, leggenda del baseball ... Nasce il pomodoro biofortificato contrasta carenza di vitamina D - RomaDailyNews “Verdurazon.it è l’evoluzione di un sogno che nasce sui banchi di scuola quando, oltre a trascorrere il tempo con gli amici, osservavo il modo in cui i produttori locali si affacciavano ...L'iniziativa nasce nell'ambito della collaborazione tra l'ateneo e spazio teatro No'hma Teresa Pomodoro di Milano. Sarà, invece, il concerto dell' Ensamble Musagète a chiudere il ciclo di ...