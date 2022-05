Napoli, Guardasole: “Il tifoso resta perplesso dalle ultime gare ma non credo che squadra e società possano decidere di non vincere” (Di martedì 24 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Manuel Guardasole, giornalista di CalcioNapoli24. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. “Il pensiero dei tifosi sull’uscita del Napoli dello Scudetto? Il tifoso resta perplesso dal cambiamento del Napoli fatto nelle ultime gare, quando è sfumato il sogno rispetto alle tre gare contro Fiorentina, Roma ed Empoli. Io non credo che la squadra e la società possano decidere di non vincere, vale il discorso che ho fatto prima ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Manuel, giornalista di Calcio24. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. “Il pensiero dei tifosi sull’uscita deldello Scudetto? Ildal cambiamento delfatto nelle, quando è sfumato il sogno rispetto alle trecontro Fiorentina, Roma ed Empoli. Io nonche lae ladi non, vale il discorso che ho fatto prima ...

Advertising

serie_a24 : #Napoli, Guardasole: “Nelle gare importanti è mancato quel quid di mentalità” - susydigennaro : RT @napolimagazine: CN24 - Guardasole: 'Scudetto? L'Inter era la favorita, il Milan la più europea, il Napoli un pò lo ha gettato via' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CN24 - Guardasole: 'Scudetto? L'Inter era la favorita, il Milan la più europea, il Napoli un pò lo ha gettato via' http… - InterMagazine2 : CN24 - Guardasole: 'Scudetto? L'Inter era la favorita, il Milan la più europea, il Napoli un pò lo ha gettato via' - milanmagazine_ : CN24 - Guardasole: 'Scudetto? L'Inter era la favorita, il Milan la più europea, il Napoli un pò lo ha gettato via' -