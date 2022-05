Musetti-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas nel primo turno del Roland Garros 2022. Il giovane tennista azzurro, capace di raggiungere il quarto turno lo scorso anno, debutta contro il finalista in carica. Il sorteggio non ha particolarmente sorriso al classe 2002, che si trova subito di fronte uno dei giocatori più forti al mondo (sulla terra rossa e non solo) nonché favorito per la vittoria finale. Ovviamente Musetti non parte spacciato, ma bisogna tenere in considerazione altri due elementi che non giocano a suo favore. Tsitsipas è infatti avanti 2-0 nei precedenti ed inoltre Lorenzo è al rientro da un infortunio che lo ha costretto a saltare Roma e Lione. A prescindere dall’esito del match, gli appassionati di tennis potranno comunque godersi una splendida ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Lorenzoaffronterà Stefanosnel primo turno del. Il giovane tennista azzurro, capace di raggiungere il quarto turno lo scorso anno, debutta contro il finalista in carica. Il sorteggio non ha particolarmente sorriso al classe 2002, che si trova subito di fronte uno dei giocatori più forti al mondo (sulla terra rossa e non solo) nonché favorito per la vittoria finale. Ovviamentenon parte spacciato, ma bisogna tenere in considerazione altri due elementi che non giocano a suo favore.è infatti avanti 2-0 nei precedenti ed inoltre Lorenzo è al rientro da un infortunio che lo ha costretto a saltare Roma e Lione. A prescindere dall’esito del match, gli appassionati di tennis potranno comunque godersi una splendida ...

Advertising

Bertolca10 : Ieri fuori due azzurri a Parigi (Agamenone e Giannessi). Oggi in campo #Sonego (vs. Gojowczyk), #Sinner, Cecchinato… - OA_Sport : #RG2022 La giornata degli italiani a Parigi: Jannik Sinner guida la truppa del Bel Paese. Scopriamo cosa si prospet… - livetennisit : Roland Garros: Sinner e Sonego vedono il secondo turno, in quota Musetti cerca l’impresa contro Tsitsipas - zazoomblog : Roland Garros quanta Italia domani: è il giorno di Sinner chiude Musetti con Tsitsipas - #Roland #Garros #quanta… - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Roland Garros, programma martedì 24 maggio: Musetti-Tsitsipas in serata sullo Chatrier· Sinner sul Court 7 -