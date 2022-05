Morata Juve, permanenza ancora possibile: il piano dei bianconeri (Di martedì 24 maggio 2022) Morata Juve, non è ancora finita tra lo spagnolo e i bianconeri. C’è un piano per la possibile permanenza del giocatore a Torino Potrebbe non essere ancora finita l’avventura a Torino di Alvaro Morata. La Juventus ha già fatto sapere di non essere intenzionata a versare nelle casse dell’Atletico Madrid l’intera cifra per riscattarlo, ma ci sarebbero altre due piste percorribili. La prima è un acquisto a cifre più basse intorno ai 15-20 milioni se dovesse sfumare l’ipotesi Barcellona, l’altra è un terzo anno di prestito che la Juventus gradisce particolarmente. Tuttavia le ipotesi di permanenza a Torino sono molto basse. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022), non èfinita tra lo spagnolo e i. C’è unper ladel giocatore a Torino Potrebbe non esserefinita l’avventura a Torino di Alvaro. Lantus ha già fatto sapere di non essere intenzionata a versare nelle casse dell’Atletico Madrid l’intera cifra per riscattarlo, ma ci sarebbero altre due piste percorribili. La prima è un acquisto a cifre più basse intorno ai 15-20 milioni se dovesse sfumare l’ipotesi Barcellona, l’altra è un terzo anno di prestito che lantus gradisce particolarmente. Tuttavia le ipotesi dia Torino sono molto basse. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ...

Advertising

MarcelloChirico : Trattativa ancora aperta tra #Juventus ?? @Atleti per #Morata, ma si parla anche di #RenandLodi, il terzino sinistr… - _Morik92_ : Su #Morata, non sono così convinto che il riscatto non avverrà. Il suo agente è ancora al lavoro, lui non ha dubbi… - CalcioOggi : Gazzetta - Morata, difficile il prestito tris - Tutto Juve - newromantici : I tifosi della Juve che difendono Morata e accusano Dybala.. Il pane a chi non ha i denti - gilnar76 : Ultimissime Juve: Dybala incontra l’Inter, Morata tra addio e permanenza #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -