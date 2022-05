Milan, Tonali: «Ora voglio anche la Champions. Rinnovo e sfida all’Inter: dico tutto» (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è tornato a parlare della vittoria dello scudetto dei rossoneri e non solo: le dichiarazioni Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ULTIMO SCUDETTO – «Quando vinci cambia tutto, se possibile l’attaccamento alla maglia aumenta. Ero bambino in strada a Sant’Angelo Lodigiano, paese Milanista, per la festa da tifoso. A Reggio Emilia è stato pazzesco, ma ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa Milan: ho letto l’emozione negli occhi della gente intorno a noi, allucinante. Mi sono detto: non prenderò il telefono in mano per video o foto, questi momenti devo viverli e tenerli sempre con me». MONTARSI LA TESTA – «Non c’è questo pericolo. La Serie B ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro, centrocampista del, è tornato a parlare della vittoria dello scudetto dei rossoneri e non solo: le dichiarazioni Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ULTIMO SCUDETTO – «Quando vinci cambia, se possibile l’attaccamento alla maglia aumenta. Ero bambino in strada a Sant’Angelo Lodigiano, paeseista, per la festa da tifoso. A Reggio Emilia è stato pazzesco, ma ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa: ho letto l’emozione negli occhi della gente intorno a noi, allucinante. Mi sono detto: non prenderò il telefono in mano per video o foto, questi momenti devo viverli e tenerli sempre con me». MONTARSI LA TESTA – «Non c’è questo pericolo. La Serie B ...

