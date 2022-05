Milan, Scaroni: “RedBird ha competenza, ben venga” (Di martedì 24 maggio 2022) “Io credo che chiunque compri il Milan compra un gioiello, una macchina che funziona bene, con un pubblico formidabile. Poi se chi compra aggiunge le sue competenze, e RedBird ne ha, ben venga“. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della vendita del club rossonero. Per quanto riguardo il futuro stadio, il presidente rossonero ha spiegato di tenere “aperte entrambe le opzioni, San Siro e Sesto San Giovanni“. E spiega: “Poi c’è la variabile che riguarda le proprietà“, ha aggiunto, “Elliott ha intrapreso un percorso in cui sta sondando opportunità di vendita, che comunque richiederà del tempo, almeno tre mesi. Poi deciderà il nuovo proprietario, RedBird o chi sarà”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “Io credo che chiunque compri ilcompra un gioiello, una macchina che funziona bene, con un pubblico formidabile. Poi se chi compra aggiunge le sue competenze, ene ha, ben“. Lo ha detto il presidente del, Paolo, che in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della vendita del club rossonero. Per quanto riguardo il futuro stadio, il presidente rossonero ha spiegato di tenere “aperte entrambe le opzioni, San Siro e Sesto San Giovanni“. E spiega: “Poi c’è la variabile che riguarda le proprietà“, ha aggiunto, “Elliott ha intrapreso un percorso in cui sta sondando opportunità di vendita, che comunque richiederà del tempo, almeno tre mesi. Poi deciderà il nuovo proprietario,o chi sarà”. SportFace.

