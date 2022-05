Mercedes è tornata? Binotto: 'Sono come la Ferrari 2021' (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà vera gloria, quella reclamata con il recupero di prestazioni nel GP di Spagna , da parte di Mercedes ? Lo diranno le gare in arrivo, da Montecarlo alle verifiche su circuiti ancora differenti per ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà vera gloria, quella reclamata con il recupero di prestazioni nel GP di Spagna , da parte di? Lo diranno le gare in arrivo, da Montecarlo alle verifiche su circuiti ancora differenti per ...

