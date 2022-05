Malore durante un convegno all’università: morto il responsabile di Amnesty International di Foggia (Di martedì 24 maggio 2022) Cesare Sangalli, 58 anni, responsabile Amnesty International Foggia, è stato colto da un infarto improvviso ed è morto ieri sera, 23 maggio, durante la presentazione del libro di Papa Francesco È finita la pace?, a margine di un evento pubblico nell’aula magna del dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia. Malgrado i tempestivi soccorsi, per Sangalli non c’è stato nulla da fare. I suoi amici e colleghi di Amnesty, in un post su Facebook, lo ricordano come «un attivista appassionato e instancabile, animato da un fervente e genuino impeto di rivalsa contro tutte le ingiustizie del mondo, che sapeva documentare e argomentare con brillante loquacità, Cesare ci ha insegnato che la perseveranza, la costanza ed il coraggio ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Cesare Sangalli, 58 anni,, è stato colto da un infarto improvviso ed èieri sera, 23 maggio,la presentazione del libro di Papa Francesco È finita la pace?, a margine di un evento pubblico nell’aula magna del dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di. Malgrado i tempestivi soccorsi, per Sangalli non c’è stato nulla da fare. I suoi amici e colleghi di, in un post su Facebook, lo ricordano come «un attivista appassionato e instancabile, animato da un fervente e genuino impeto di rivalsa contro tutte le ingiustizie del mondo, che sapeva documentare e argomentare con brillante loquacità, Cesare ci ha insegnato che la perseveranza, la costanza ed il coraggio ...

Advertising

hiboss_hiboss : RT @AxlGuidato: #23maggio #nessunacorrelazione spettacolare. Malore in volo durante le riprese di un film di Marco Paolini, il pilota ries… - K274863601 : RT @gallina_di: Malore fatale per Cesare Sangalli, responsabile di Amnesty International Foggia. Durante un incontro pubblico si accascia e… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 23/05/22 ASIAGO - Malore in volo durante le riprese di un film di Paolini: pilota atterra, finisce fuori pista e muor… - cronaca_di_ieri : 23/05/22 ASIAGO - Malore in volo durante le riprese di un film di Paolini: pilota atterra, finisce fuori pista e m… - cronaca_di_ieri : 24/05/22 FOGGIA - Malore fatale durante un incontro pubblico per Cesare Sangalli, 58 anni, responsabile di Amnesty… -